- O sedinta interministeriala pe tema masurilor de sprijin pentru scumpirile la energie va avea loc miercuri, la Guvern, la convocarea premierului Nicolae Ciuca, conform surselor Economedia si G4Media. Autoritatile vor sa gaseasca o noua solutie pentru sprijinirea consumatorilor, iar comitetul interministerial…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat pe data de 16 august, ca va avea loc o intalnire a coaliției de guvernare. In cadrul acesteia, punctul central al discuției va fi gasirea soluțiilor cele mai bune pentru prețurile la energie. Marcel Ciolacu a explicat care vor fi temele de discuție in ședința…

- Coaliția de guvernare este in pragul unui nou scandal. Partidul condus de Marcel Ciolacu a transmis vineri, 12 august, ca „PSD nu a propus și nici nu ar fi putut propune diminuarea plafonului pentru compensarea prețurilor la energie” și acuza ministerul Energiei, condus de Virgil Popescu, de „liberalizarea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca Executivul ar trebui sa stopeze compensarea preturilor la energie. Potrivit sefului PSD, Ministerul Energiei si ANRE trebuie sa vina cu alte solutii, nu se poate continua pe o perioada lunga pe varianta OUG prin care Guvernul a compensat preturile.

- PSD nu sustine proiectul de ordonanta de urgenta privind decarbonizarea, initiat de ministrul Energiei, Virgil Popescu, care propune inchiderea unor capacitati de productie pe carbune pana la finalul anului, asta in timp ce restul tarilor europene redeschid centrale pe carbune pentru a face fata crizei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca a vorbit luni dimineata cu premierul Nicolae Ciuca „despre problemele urgente pe care le are Romania”. „Astazi, de dimineata, am stat de vorba cu domnul prim-ministru, dar e un lucru normal. Vorbim in fiecare zi”, a declarat Ciolacu la sediul central al…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca ar trebui plafonat prețul carburanților și-i cere o soluție ministrului Energiei, in acest sens. In caz contrar, social-democrații susțin ca vor prezenta soluțiile proprii. „Parerea mea este ca trebuie plafonat prețul, cu o marja de profit”, a spus Ciolacu,…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Parlament, ca se va lua o decizie in coaliție referitoare la majorarea salariilor demnitarilor, in cazul in care legea aprobata ieri de Camera Deputatilor va fi promulgata. Mai exact, a aratat ca se va da o Ordonanța…