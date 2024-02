Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu, ministru al Justitiei si unul dintre liderii PNL, susține in continuare comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, dar este sceptica cu privire la aceasta posibilitate, ținand cont de blocajul la care s-a ajuns, iar termenul limita pentru decizie este inceputul lui martie.„Mandatul…

- Surse politice apreciate ca extrem de credibile dau ca sigur ca in interiorul coaliției PSD-PNL s-ar fi ajuns la o ințelegere privind comasarea unor etape ale alegerilor din acest an. Astfel, turul doi al alegerilor prezidentiale ar putea avea loc odata cu alegerile parlamentare, spun in exclusivitate…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat ca se discuta mult in ultimul timp despre comasarea alegerilor, dar acest lucru nu este "o problema urgenta a romanilor", informeaza Agerpres."Se discuta foarte mult in ultimul timp despre acest lucru. Dar nu cred ca e o problema urgenta a romanilor.…

- CALENDARUL ALEGERILOR DIN 2024*SCENARIUL 1:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale-24 noiembrie – parlamentare + primul tur de prezidențiale-8 decembrie – al doilea tur de prezidențiale*SCENARIUL 2:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale + primul tur de prezidențiale-14 octombrie…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca atacurile lansate de unii lideri PNL dupa sedintele de coalitie nu reprezinta „scandaluri” in coalitie, ci pozitionari ale unor liberali in interiorul propriului partid. „Acele voci care ies de obicei dupa sedintele de coalitie, cu anumite atacuri, nu sunt pozitionari…

- „Pentru ca am vorbit despre stabilitate, predictibilitate si de incredere, vreau sa fac o mentine absolut necesara. Cred ca asteptati de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce inseamna mentinerea fiscalitatii pentru anul 2024. Am avut discutii in coalitie, este o linie peste care Partidul National…

