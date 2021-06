Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a solicitat o informare pentru a afla conditiile in care s-a derulat concursul prin care Cristinel Dancila, sotul fostului premier Viorica Dancila a fost angajat consilier la compania cu capital majoritar de stat Transgaz, potrivit Hotnews.ro . „Am cerut informatii,…

- Premierul Florin Cițu a refuzat, marți, sa comenteze decizia BNR de a o angaja pe Viorica Dancila drept consultant pentru strategie . „Nu comentez politica de resurse umane a BNR. Discut multe cu domnul Isarescu, dar nu politica de resurse umane”, a declarat Florin Cițu, intr-un briefing de presa susținut…

- “Am aflat astazi cu stupoare ca fostul premier Viorica Dancila a fost rasplatita pentru «succesele» guvernarii pe care a condus-o cu un post de consilier la Banca Nationala a Romaniei. Oare care sunt meritele ce au recomandat-o pe Dancila? Slaba guvernare pe care a condus-o sau balbele publice care…

- Viorica Dancila va lucra in cadrul Biroului Economie Verde la Banca Naționala, birou in cadrul unui departament care se va ocupa de trecerea la moneda euro, a anunțat marți Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Mugur Isarescu. Criteriul de selectare a Vioricai Dancila, dar și a lui Ioan Mircea…

- Adrian Vasilescu, consilierul de strategie al BNR, a explicat și cum cei doi foști „grei” ai PSD au ajuns la Banca Naționala și pe ce posturi. Viorica Dancila a depus un dosar si a sustinut un interviu. Ea va fi remunerata de BNR. „Nu va fi obligata sa-și publice salariul”, a spus Adrian Vasilescu,…

- Viorica Dancila va fi unul dintre consultanții din Departamentul Energie Verde al BNR, unul din cele cinci departamente care formeaza Comitetul de trecere la Euro. La Departamentul de Geopolitica va fi adus Ioan Mircea Pașcu, fost vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat marți pentru HotNews.ro…