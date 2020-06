Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor va avea o „suma-record” pentru investiții la rectificarea bugetara, a anunțat Ministrul Finanțelor, Florin Cițu. El agaugat ca vor fi alocați anul acesta mai mulți bani pentru investiții, pentru a ajuta economia sa se dezvolte.

- Presiunea pe buget este mare, dar nu atat de mare, statul isi plateste facturile, iar anul acesta va spun ca se face autostrada Sibiu - Pitesti si se va inchide magistrala de metrou catre Drumul Taberei, a afirmat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Noi nu am oprit niciun santier…

- Presiunea pe buget este mare, dar nu atat de mare, statul isi plateste facturile, iar anul acesta va spun ca se face autostrada Sibiu - Pitesti si se va inchide magistrala de metrou catre Drumul Taberei, a afirmat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Noi nu am oprit niciun santier…

- La rectificarea bugetara nu s-a taiat de nicaieri fonduri, ci unele ministere care au considerat ca pot ajuta bugetul au redus din cheltuielile neesentiale, iar Ministerul Transporturilor si Ministerul Educatiei au primit fonduri in plus, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Florin Citu."Nu…

- ​În aceasta rectificare bugetara nu s-a taiat de nicaieri, susține Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, precizând ca ministerele au transmis reducerea unor cheltuieli neesențiale ca sa ajute bugetul. El a mai afirmat ca sumele sunt foarte mici.“Am vazut iarași ca…

- Prin rectificarea bugetara primesc mai mulți bani Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sanatații. "In niciun caz nu vom crește taxe in acest an", a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cițu, miercuri dupa-amiaza, inainte de ședința de guvern.

- "Prin rectificarea bugetara primesc mai mulți bani Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sanatații. (...) In niciun caz nu vom crește taxe in acest an", a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cițu.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a spus, luni seara, la Digi 24, ca, in prezent, exista o reevaluare bugetara pentru a se vedea ce cheltuieli pot fi amanate sau reduce. Totodata, ministrul a vorbit despre banii alocați pentru plata concediilor medicale și despre suplimentarile de fonduri pentru cheltuielile…