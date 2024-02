Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Stefan Oprea, a declarat vineri dupa ședința de Guvern, ca Uzina Mecanica Cugir este o companie cu capital de stat care nu mai are nicio datorie, la sfarsitul lunii decembrie anul trecut fiind platite toate datoriile. Ministrul a anuntat ca Guvernul a aprobat angajarea a inca 88…

- Cabinetul de miniștri a aprobat Memorandumul de ințelegere dintre Guvernele de la Chișinau și București privind realizarea proiectelor necesare interconectarii rețelelor de gaze naturale și energie electrica din Rep. Moldova și Romania., transmite Radio Chișinau preluat de stiripesurse.md Documentul…

- ”Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) desfasoara permanent actiuni de control antifrauda la nivel national, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale in domeniul prestarii serviciilor direct catre populatie, precum si in alte domenii economice in care au fost identificate…

- Suma de 4,8 milioane de lei va fi alocata din Fondul de rezerva pentru acoperirea cheltuielilor legate de intreținerea și activitatea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, pentru luna decembrie 2023. O hotarire in acest a fost aprobata de Executiv. Peste doua milioane de lei vor…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat dupa sedinta de Guvern memorandumul aprobat de Executiv, menit sa realizeze serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bucuresti. ”Este o problem care treneaza. De cel putin 10, 15 ani s-a vorbit despre integrarea…

- „Economia romaneasca are o crestere economica substantiala pentru Europa, 3,4% este previzionat. Chiar citeam articolul din The Economist care spunea ca, in urmatorii ani, Romania va avea cea mai mare crestere economica in UE, peste 3% comparat cu o crestere economica previzionata undeva un 0,5 pana…

- Programul național „Diaspora”, pentru anii 2024 – 2028, a fost aprobat de Executiv. Documentul va contribui la consolidarea legaturii statului cu diaspora și transformarea acestei colaborari intr-un factor de progres pentru Republica Moldova. Programul prevede crearea unei unitați de suport pentru cetațenii…

- Economie Noi masuri, instituite in derularea PNDL și a PNI “Anghel Saligny” noiembrie 23, 2023 14:52 La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, prin Ordonanța de urgența, instituirea unor masuri in derularea Programului…