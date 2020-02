Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat ca are in plan sa imprumute 5 miliarde de lei in luna februarie, dar totul depinde de conditiile pietei, a anuntat ministrul de resort, Florin Citu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. "Transparenta 100%! In luna februarie MF a anuntat ca are in plan sa imprumute…

- "20 MILIARDE LEI imprumuturi facute de PSD in trecut TREBUIE platite in primele trei luni din 2020. Bani care au ajuns prin programele PSD DOAR la baronii locali si firmele lor de casa", a scris Florin Citu pe Facebook. Ministrul de Finante a revenit pe reteaua de socializare cu alte…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîtu, nu s-a prezentat bine în conferința de marți. A ales câteva subiecte: executia bugetara, Gabriela Firea și împrumutul de pe piețele externe. Am aflat ca unele cifre pe care ni le-a dat instituția la începutul evenimentului sunt greșite.…

- In saptamana 20 – 24 ianuarie vor fi publicate, de catre Fondul Monetar Internațional (FMI), noi date privind prognoza de creștere a economiei globale, in timp ce Ministerul de Finanțe are programat sa atraga de la bancile comerciale 1,03 miliarde de lei.In saptamana 20 – 24 ianuarie, Guvernul…

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu a precizat miercuri ca MFP a recalculat in ultima zi din an nivelul accizei la carburanți pentru a ține cont de legea privind eliminarea supraaccizei și de inflația comunicata oficial de Institutul Național de Statistica (INS), arata Digi 24. Cițu a spus ca PSD a mințit…

- ​Ministerul Finanțelor Publice intenționeaza sa împrumute puțin peste 5 miliarde lei, în ianuarie, potrivit informațiilor publicate în Monitorul Oficial. De fapt, statul va trebui sa împrumute în 2020 aproape la fel de mulți bani ca în 2019, daca ne uitam la deficitul…

- Nu mai e nicio noutate ca deficitul bugetar depașește 4% în acest an. Datele publicate luni de Ministerul Finanțelor cu privire la situația la 11 luni arata un deficit de 3,56% din PIB. Conform recentei rectificari bugetare știm ca ar urma sa se duca la 4,4%, luând în considerare ca…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca, pentru primele noua luni ale anului, Guvernul PSD a estimat venituri de 249 de miliarde de lei, dar executia arata 228 de miliarde de lei. „Gaura dupa 9 luni, date deja publicate, aproximativ 21 miliarde lei”, sustine el. Florin…