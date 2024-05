Invitaţie la FamTAstic Land – un eveniment de excepţie dedicat familiei organizat la Turda Arena în perioada 31 mai – 2 iunie 2024 In perioada 31 mai 2024 – 2 iunie 2024 porțile Turda Arena se deschid din nou pentru un eveniment de excepție dedicat familiei – FamTAstic Land. Pe parcursul a trei zile, intreaga comunitate se va reuni pentru a crea prietenii, amintiri și experiențe de neuitat! FamTAstic Land este locul perfect pentru a petrece timp de calitate cu familia si prietenii. Vizitatorii se vor bucura de o varietate de activitați pline de aventura și creativitate, precum și de concerte live susținute de cei mai renumiți artiști ai momentului. Pregatiți sa ofere spectacole de neuitat, aceștia vor aduce prin melodiile… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

