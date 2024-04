Intre 12 și 14 aprilie va avea loc evenimentul mult așteptat – Inaugurarea Salii Polivalente Turda Arena! Fiți pregatiți pentru o experiența extraordinara, unde energia, sportul, muzica și distracția vor aduce timp de trei zile multe evenimente faine. Pregatește-te sa dansezi trei zile pe muzica de top alaturi de: Andra, Mario Fresh, Erika Isac, Vescan și Subcarpați care vor electriza atmosfera. Totodata, am pregatit un spectacol impresionant de drone, acrobații aeriene și jocuri de lumini spectaculoase. In plus, fanii sportului se vor delecta cu un meci epic intre echipele de handbal AHC Potaissa…