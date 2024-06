Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul Hamas la cea mai recenta propunere de incetare a focului in Gaza este in concordanta cu principiile prezentate in planul presedintelui american Joe Biden, a declarat duminica liderul grupului, Ismail Haniyeh, din Qatar, intr-un discurs televizat cu ocazia sarbatorii islamice Eid al-Adha, transmite…

- Qatarul, care exercita rolul de mediator intre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, a transmis marti ca asteapta o „pozitie clara” din partea guvernului israelian asupra planului de incetare a focului in Fasia Gaza anuntat de presedintele american Joe Biden.

- Statele Unite se așteapta ca Israelul sa accepte propunerea de incetare a focului, daca Hamas o va face, a declarat un inalt oficial al Casei Albe, citat de BBC. Planul in trei parți prezentat saptamana trecuta de președintele Joe Biden ar urma sa prevada, in prima faza, o incetare a ostilitaților in…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat, sambata, ca nu poate exista o incetare permanenta a focului in Gaza pana cand Hamas nu va fi distrus, punand sub semnul intrebarii o parte esentiala a unei propuneri de armistitiu pe care presedintele american Joe Biden a declarat ca Israelul insusi a facut-o,…

- Hamas a declarat ca este gata sa se angajeze angajeze „in mod pozitiv și constructiv” cu orice propunere bazata pe o incetare permanenta a focului, dupa planul prezentat vineri de președintele american Joe Biden, scrie Reuters. Hamas, despre care Biden a spus ca a primit propunerea din partea Qatarului,…

- Președintele american Joe Biden a anunțat vineri, 31 mai, ca Israelul a oferit o „noua propunere cuprinzatoare” care ofera o „foaie de parcurs” pentru incetarea focului in razboiul cu Hamas din Fașia Gaza și eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de grupul islamist, transmit CNN și NBC.Propunerea de…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat despre eforturile de a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza si de a ajunge la o pace echitabila si durabila in regiune in timpul unei intalniri cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, care a avut loc sambata

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat despre eforturile de a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza si de a ajunge la o pace echitabila si durabila in regiune in timpul unei intalniri cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, care a avut loc la Ista