- Un cetațean srilankez a disparut de unde era cazat in Cluj-Napoca. Persoanele care pot furniza orice informatii despre acesta sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic de urgenta 112 La data de 17 mai a.c, Poliția municipiului Cluj-Napoca a…

- Polițiștii sunt din nou in alerta dupa dispariția unei femei in varsta de 26 de ani din Cluj-Napoca. La data de 28 aprilie 2024, in jurul orei 20.00, Secția 4 Poliție Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca CIOBAN TARCEA ELENA, in varsta de 26 de ani, in cursul zilei de 26 aprilie a.c., in jurul…

- Un clujean de 72 a disparut de acasa și este cautat. La data de 15 aprilie a.c, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca la data de 14 aprilie a.c., in jurul orei 10.00, PRUNEAN IOAN, in varsta de 72 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la domiciliu și…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din comuna Savadisla este cautat de poliție și aparținatori. A plecat pentru un consult medical și nu s-a mai intors! Barbatul a plecat in dimineața zilei de 3 aprilie pentru a se prezenta la un consult medical dar nu a mai revenit la domiciliu. La data de 4 aprilie…

- O minora de 13 ani a plecat ieri de la domiciliu, in jurul amiezii și nu s-a mai intors. Familia a alertat Poliția, care o cauta in aceste momente. ”La data de 16 martie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca numita PANȚIR ISAURA OVIDIA, in varsta de 13 de ani, din municipiul…

- Polițiștii au dat-o in cautare pe o femeie de 54 de ani, care a plecat de la o unitate medicala din Cluj-Napoca, ieri dupa-amiaza, și nu s-a mai intors. ”La data de 9 martie 2024, in jurul orei 16.50, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca Bratfalean Adina Elena, in varsta…

- La data de 01 martie a.c., in jurul orei 17.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca RUSU ION de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca a ieșit in jurul orei 12 de la unitatea școlara și nu a revenit la domiciliu pana in prezent. SEMNALMENTE– inalțime aproximativa – 1,50 m,…

- La data de 27 februarie a.c., poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca numita CALDARAR EMANUELA, in varsta de 18 de ani din municipiul Cluj-Napoca, a plecat la data de 26 februarie a.c., in jurul orei 17.00, de la locuința sa, iar pana in prezent nu a revenit la domiciliu. SEMNALMENTE…