- Ministerul a imprumutat 995,4 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu o maturitate la 23 de luni, potrivit BNR. Ministerul Finanțelor a raportat un randamentul mediu de 6,05% anual pentru aceasta emisiune. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar bancile au subscris…

- Alin Marius Andries a fost intrebat joi, la evenimentul News.ro – Perspectivele macroeconomice si fiscale ale Romaniei pe 2024. Editia a II-a, despre finantarea datoriei publice. “Necesarul de finantare anul acesta, tinand cont de deficit si de refinantare a datoriei publice, este de 181 de miliarde,…

- Romanii au imprumutat Statul cu 1,79 miliarde lei in februarie 2024 prin programul Fidelis, titlurile de stat care se listeaza la Bursa de Valori București (BVB). Suma este cu mult sub cea din decembrie 2023. Ministerul Finanțelor a atras atunci aproape 2,5 miliarde lei.

- Prima emisiune de titluri de stat Fidelis din 2024, derulata de Ministerul Finantelor intre 21 februarie si 1 martie, a inregistrat subscrieri cumulate (in lei si in euro) de 1,8 miliarde de lei din partea micilor investitori, scrie Ziarul Financiar. Aproximativ 845 mil. lei au fost subscrierile…

- Ministerul Finanțelor a emis o noua emisiune de obligațiuni verzi cu maturitate de 12 ani. Valoarea totala a emisiunii de obligațiuni de 4 miliarde de euro a avut o subscriere de 14,8 miliarde euro.

- Ministerul Finantelor a anunțat ca romanii pot investi, incepand de luni, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani cu dobanzi anuale de 6% si, respectiv, 6,75%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, precizeaza instituția.

- Necesarul de finantare al Romaniei, care include atat deficitul bugetar, cat si refinantarea datoriilor vechi ajunse la scadenta, va fi de 180 mld. lei in 2024, adica 36 mld. euro, noteaza Ziarul Financiar.Guvernul are nevoie de 36 mld. euro in 2024, pentru a acoperi deficitul bugetar estimat la…

- Ministerul Finanțelor s-a imprumutat in ultima perioada cu sume mult mai mari decat cele programate inițial, semn ca gaurile din buget sunt uriașe. Saptamana trecuta, Trezoreria a atras din piața 2,987 miliarde lei, mai mult cu 1,387 miliarde lei decat volumul programat. Lunea aceasta, Finanțele s-au…