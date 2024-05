Caz şocant la o școală din Braşov. Elevi abuzați sexual de colegi. „Au urmărit un filmuleț pe TikTok” Caz șocant la Școala Gimnaziala Recea. Patru elevi din clasa a VIII-a și-au abuzat sexual colegii mai mici, din clasa a V-a. Faptele s-ar fi petrecut in timpul programului școlar, in pauze. „S-a intamplat in școala și pe terenul de sport. Copiii au fost dezbracați și li s-a bagat creioane in fund. Așa a povestit […] The post Caz socant la o școala din Brasov. Elevi abuzați sexual de colegi. „Au urmarit un filmuleț pe TikTok” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

