Stiri pe aceeasi tema

- Evenimente culturale in Argeș in perioada 09 – 17 mai 2024 Consiliul Județean Argeș va invita sa participați și in zilele urmatoare la o serie de evenimente organizate de instituțiile de cultura subordonate. Iata programul complet al activitaților cultural – artistice in perioada 09 – 17 mai 2024. In…

- Programul TEATRULUI ALEXANDRU DAVILA PITEȘTI pentru weekendul de Florii, 26-28 aprilie. VINERI, 26 APRILIE 2024 DRAGOSTE ȘI PROGRES Autor Bogdan Adrian Toma Regia Catalin Saizescu Scenografia Cristina Ciucu Asistent regie Gabriel Gheorghe Varsta acceptata +12 Durata spectacolului 120 min. Distribuția:…

- Evenimente culturale in Argeș in perioada 26 – 30 aprilie 2024 Consiliul Județean Argeș va invita sa participați și in zilele urmatoare la o serie de evenimente culturale organizate de instituțiile de cultura subordonate. Incepand din acest weekend și pana la finele saptamanii viitoare sunteți invitați…

- Programul Teatrului Alexandru Davila in perioada 26-28 aprilie 2024 Programul Teatrului Alexandru Davila in perioada 26-28 aprilie 2024 este urmatorul: VINERI, 26 APRILIE 2024 DRAGOSTE ȘI PROGRES Ora 19:00 – Sala Studio „Liviu Ciulei” Autor Bogdan Adrian Toma Regia Catalin Saizescu Scenografia Cristina…

- Evenimente culturale in Argeș in perioada 19 – 26 aprilie 2024 Evenimente culturale in Argeș in perioada 19 – 26 aprilie 2024 Consiliul Județean Argeș va invita sa participați și in zilele urmatoare la o serie de evenimente culturale organizate de instituțiile de cultura subordonate. Incepand din acest…

- Evenimente culturale in Argeș in perioada 12 – 19 aprilie 2024 Consiliul Județean Argeș va invita sa participați și in zilele urmatoare la o serie de evenimente culturale organizate de instituțiile de cultura subordonate. Incepand din acest weekend și pana la finele saptamanii viitoare sunteți invitați…

- Evenimente culturale in Argeș in perioada 06 – 12 aprilie 2024 Consiliul Județean Argeș va invita sa participați și in zilele urmatoare la o serie de evenimente culturale organizate de instituțiile de cultura subordonate. Incepand din acest weekend și pana la finele saptamanii viitoare sunteți invitați…

- Evenimente culturale in Argeș in perioada 22 – 29 martie 2024 Consiliul Județean Argeș va invita sa participați și in zilele urmatoare la o serie de evenimente culturale organizate de instituțiile de cultura subordonate. Incepand din acest weekend și pana la finele saptamanii viitoare sunteți invitați…