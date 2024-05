Stiri pe aceeasi tema

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza astazi, 4 aprilie, Campania de primire a Cererilor de Plata in anul 2024. Astfel, in perioada 4 aprilie – 7 iunie, la Centrele APIA, fermierii vor putea depune Cererea de Plata pentru interventiile aferente sectoarelor vegetal si zootehnic…

