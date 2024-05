Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite in urma prabusirii unui restaurant in insula spaniola Mallorca, a declarat o purtatoare... The post Patru persoane au murit dupa ce un restaurant s-a prabușit in insula iberica, Mallorca appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Acoperișul unui restaurant din Mallorca, populara insula turistica din Spania, s-a prabușit joi seara, provocand moartea a cel putin patru persoane și ranirea altor 20, au anunțat salvatorii locali.

- Noua oameni au murit – opt adulti si un copil – si cateva zeci au fost raniti miercuri seara dupa ce o parte din scena s-a prabusit din cauza vantului puternic in timpul unui miting al unui candidat la presedintia tarii, Jorge Alvarez Maynez, in nordul Mexicului, a anuntat guvernatorul statului Nuevo…

- Noua oameni au murit - opt adulti si un copil - si cateva zeci au fost raniti miercuri seara dupa ce o parte din scena s-a prabusit din cauza vantului puternic in timpul unui miting al unui candidat la presedintia tarii, Jorge Alvarez Maynez, in nordul Mexicului, a anuntat guvernatorul statului Nuevo…

- Cinci persoane au murit miercuri seara, 22 mai, in statul mexican Nuevo Leon, din nordul Mexicului, dupa ce o scena s-a prabușit la un eveniment de campanie pentru partidul Mișcarea cetațeneasca, a declarat guvernatorul statului, transmite hotnews.ro .

- Cinci persoane au murit miercuri seara, 22 mai, in statul mexican Nuevo Leon, din nordul Mexicului, dupa ce o scena s-a prabușit la un eveniment de campanie pentru partidul Mișcarea cetațeneasca, a declarat guvernatorul statului, transmite hotnews.ro .

- Luni, 4 martie 2024, se implinesc 46 de ani de la cel mai mare dezastru natural care a zguduit tara noastra: cutremurul din 1977. Seismul a secerat peste 1500 de vieti omenesti. Au fost si peste 11.000 de raniti.

- Un incendiu uriaș a izbucnit intr-un bloc turn din Nanjing, un oraș cu peste opt milioane de locuitori din estul Chinei. 15 oameni au murit și peste 40 au fost raniți. Autoritațile au deschis o ancheta.