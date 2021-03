Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a afirmat ca in ultimii 4 ani veniturile in sectorul public s-au dublat, de la 53 miliarde lei in anul 2016 la 110 miliarde lei in prezent. Din aceasta suma, 27 miliarde lei se duc doar pe sporuri. Seful Guvernului a adaugat ca sporurile ar trebui sa fie un fel de premiere…

- „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri si am reusit, asa cum am promis, sa evitam recesiunea tehnica. 1.4 milioane de romani din sectorul privat au intrat in somaj tehnic. Nu a fost niciun protest.…

- Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor afirma ca este necesar un inventar al sporurilor si ca acestea nu vor fi eliminate in 2021. El il contrazice in acest fel pe premierul Florin Cițu, care anunța ca aceste sporuri trebuie eliminate in 2021. Florin Cițu: „Am spus de fiecare data, in ultimii…

- "Ministerul Sanatatii are 11,43 de miliarde de lei buget, mai mare decat anul trecut, un an special, cu cea mai mare criza de sanatate in ultima suta de ani, am alocat mai multe resurse intr-un an in care nu o sa avem aceeasi situatie. In plus, suntem cu aproape doua miliarde mai mult decat in 2019…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a vorbit, marti, despre paradoxul salarizarii din sectorul public afirmand ca lefurile sunt prea mici pentru cei cu chef de munca si prea mari pentru cei care sunt deja in sistem de mai multi ani si ”freaca menta”, anunța news.ro. Dominic Fritz…

- „Bugetul este o provocare pentru orice coalitie, mai ales ca sunte oameni politici. Am spus clar care sunt criteriile de la care pornim cu bugetul pe anul acest – fara risipa banului public. V-am dat cateva exemple – cheltuielile de personal s-au dublat in 4 ani de zile si nu cred ca performanta celor…

- Proiectul de buget pentru anul 2021 va intarzia cu cateva zile deoarece prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu , așteapta sa mai primeasca propuneri pentru reformarea companiilor de stat. Proiectul de buget intarzie și nu va fi adoptat in urmatoarea ședința de guvern . Premierul Florin Cițu a declarat…

- Proiectul de buget pe anul 2021 ar putea lasa fara sporuri angajații din sectorul public. Guvernul analizeaza situatia acestora pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu. Acesta a adaugat ca Guvernul are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…