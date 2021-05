Cîțu: "FMI, estimări WOW pentru România în 2021!" Premierului Florin Cîțu îi place &"WOW&". &"FMI, estimari WOW pentru România în 2021! Felicitari români! FMI estimeaza o creștere economica în 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile inițiale) și un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare inițiala)&" , a scris acesta pe Facebook la finalul misiunii FMI în România.



WOW și la cafea

Premierul Florin Cițu scrisese și sâmbata, pe Facebook, în prima zi fara masca în spații deschise, ca a fost &"la o plimbare la prima ora pâna la cafea și a fost wow&"

