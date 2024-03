Nicolae Robu a oferit prima reacție dupa ce a fost nominalizat pentru Primaria Timișoara, susținut de PNL și PSD. A vorbit și despre agitația din filiala liberala. Nicolae Robu, candidatul susținut de PNL și PSD pentru Primaria Timișoarei, a vorbit pentru prima data despre agitația din filiala PNL Timiș, dupa ce Alin Nica a fost demis din fruntea organizației pentru ca s-a impotrivit vehement aliantei electorale PSD-PNL in judetul Timis. Robu le-a transmis pe Facebook timisorenilor ca „nu putem fi talibani” si ca ideologiile celor doua partide nu mai sunt „atat de separate”. In plus, despre el…