- Florin Citu a declarat jurnalistilor ca in privinta achitarii facturilor pentru proiectele derulate prin PDNL existau intarzieri uriase atunci cand PNL a preluat in 2019 guvernarea si ca nu exista motive pentru oprirea lucrarilor. „In ce priveste plata facturilor la timp, va aduc aminte ca atunci cand…

- Premierul Florin Cițu spune ca Guvernul va face reforme prin ordonanțe de urgența, deoarece mai multe proiecte ale executivului au fost blocate in Palament, deși acolo exista o majoritate a coaliției. Cițu a dat ca exemplu creșterea alocațiilor pentru copii, care urmeaza sa fie decisa prin OUG. „Am…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ca nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul. Conform președintelui Camerei Deputaților, Comisia European a avut o serie de obiectii. Ludovic Orban spune totuși ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Performanta in domeniul IT depinde de capacitatea de crestere a cifrei de scolarizare, de crearea unor parcuri IT si de investitii masive in procesele de digitalizare, nu de scutirile de impozit, a declarat vineri, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, aflat intr-o vizita in judetul Dolj.…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Petresti, judetul Dambovita, ca el cunoaste foarte bine partidul si ca a luat decizia de a candida pentru un nou mandat la conducerea acestuia in deplina cunostinta de cauza si ca nu ii este teama de nimic in acest sens.…

- Presedintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca Guvernul ar trebui sa reflecteze asupra deciziei inchiderii magazinelor la ora 18,00, masura aplicata in anumite conditii de incidenta.