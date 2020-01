Stiri pe aceeasi tema

- Cițu: Deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi la dobanzi in scadere. Intram in 2020 cu buget și fara masurile din OUG 114 Romania intra in anul 2020 cu buget, fara majoritatea masurilor introduse prin OUG 114, iar deficitul bugetar a fost acoperit cu imprumuturi din piata la dobanzi in scadere,…

- Informatizarea sistemului de colectare de la ANAF este singura soluție pentru creșterea veniturilor bugetare, a declarat, joi, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu. El a precizat ca digitalizarea ANAF a lasata mereu la o parte in ultimii ani și ca asta vrea sa lase in urma la Finanțe."Am…

- Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre inechitati, iar restul in cursul anului urmator, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sistemul de pensii administrate…

- Guvernul Orban și-ar putea angaja raspunderea în Parlament pentru legea bugetului pe 2020, între Craciun și Anul Nou, au declarat pentru HotNews.ro, surse politice. „Nu ne putem permite sa fie macelarit în Parlament”, au comentat aceleași surse. Premierul Ludovic…

- Ce moștenire ii lasa Teodorovici lui Cițu: “Trebuie sa venim cu un buget cat mai rapid. Depinde de ceea ce gasim in minister” Noul ministru al Finantelor, Florin Citu, a anuntat, marti dimineata, ca va incerca sa prezinte un proiect de buget pana la jumatatea lunii decembrie. Noul ministru…