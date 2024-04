Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis miercuri sincere felicitari președintelui Klaus Iohannis pentru aderarea parțiala a Romaniei la spațiul Schengen. Aceasta realizare marcheaza un pas semnificativ in evoluția țarii catre o integrare mai profunda in structurile și valorile…

- Ministra Culturii si presedinta PNL Sibiu Raluca Turcan a afirmat, la o intalnire vineri cu reprezentantii Tineretului National Lliberal (TNL), ca extremismul este real si este o problema, iar cresterea acestuia in Romania a fost cauzata si de perioada in care „PNL si PSD se certau in spatiul public,…

- "Romania și Grecia au o legatura speciala și pot juca impreuna un rol cheie la nivel regional. Am fost bucuros sa il reintalnesc pe premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, la București și sa discutam despre proiectele comune in domeniul energiei, transporturilor sau digitalului. Romania și Grecia trebuie…

- Partidul Popular European a adoptat miercuri in unanimitate, in cadrul congresului sau de la Bucuresti, manifestul care cere aderarea cat mai curand posibil a Romaniei la spatiul Schengen, dupa ce delegatia austriaca a Partidului Popular la putere a renuntat sa mai voteze impotriva. ‘Surpriza la Congresul…

- Inainte de Consiliul Justiție și Afaceri Interne, de la Bruxelles, Catalin Predoiu a precizat ca „nu este deloc corect” sa avem o integrare parțiala in Schengen. Insa ministrul austriac de interne exclude discuțile privind aderarea Romaniei și Bulgariei și cu frontierele terestre la Schengen.

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat ca țara sa iși menține veto-ul privind aderarea deplina a Bulgariei și Romaniei la spațiul Schengen. Potrivit lui Karner, Viena insista asupra vetoului cu privire la aderarea deplina a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen și reamintește…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a afirmat joi, ca decizia presedintiei spaniole a Consiliului Uniunii Europene, privind intrarea Romaniei si a Bulgariei in spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime, este una „foarte, foarte importanta”.

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intr-o vizita in SUA, iar discuțiile purtate acolo se pare ca au deblocat aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține ca Marcel Ciolacu s-a intalnit in SUA cu Anthony Blinken și Ronald Lauder, fost ambasador al SUA in Austria. Imediat…