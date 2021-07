Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Buzau, Gabriel Avramescu, a anuntat, sambata, ca intra in echipa sustinatorilor lui Florin Citu la sefia partidului. “Aleg sa merg alaturi de echipa Florin Cițu la alegerile interne ce vor avea loc in septembrie, pentru ca aleg schimbarea, pentru ca e timpul pentru o noua generație de politicieni,…

- Florin Citu continua sa-i ia partea fostei sale consiliere dupa scandalul iscat in jurul documentului, care conținea strategia anti-Orban. Premierul a declarat, sambata, ca aceasta și-a indeplinit atributiile de serviciu impecabil, iar demisia nu este o recunoastere a autenticitatii documentului. „Nu,…

- Unul dintre liderii marcanți ai PNL, Virgil Guran, a declarat, la emisiunea Decisiv, moderata de Catalina Porumbel la Antena 3, ca premierul Florin Cițu va trebui sa dea explicații in forurile statutare ale PNL pentru schimbarea lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu,…

- Campania de vaccinare anti COVID-19, coordonata personal de premierul Florin Cițu și-a ratat, la mare distanța, ținta de 5 milioane de vaccinați propusa pentru astazi, 1 iunie. Mai mult, cat timp intreg Guvernul a fost preocupat de așa-zisa relansare a campaniei și de realizarea de videoclipuri al caror…

- Florin Cițu are de gand sa indexeze pensiile abia de la anul, conform unor surse politice. Premierul nu știe cu cat vor fi marite pensiile in 2022, dar susține ca vor fi, totuși, indexate. Pentru bugetul calculat de fostul ministru de Finanțe și actualul premier, majorarea votata prin lege, de 40%…

- Florin Cițu a anunțat, marți, ca nu va aproba bani de la bugetul de stat pentru a plati datoriile Capitalei, pentru a susține intrarea in incapacitate de plata. Asta dupa ce nu s-a ajuns la un consens in privința bugetului Capitalei pentru 2021, care este și acum este blocat pentru nu a fost votat.…

- Andi Manciu, consilier de stat si seful Grupului de Comunicare Strategica, a anuntat, luni, ca si-a dat demisia din functia detinuta in Guvernul Romaniei, dupa aproape un an si jumatate in care a ocupat aceasta functie. Seful Grupului de Comunicare Strategica fusese instalat in functie de fostul premier…