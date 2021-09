Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, ieri seara, ca presedintele PNL, Ludovic Orban, pare “cel mai mare” sustinator al motiunii de cenzura si a reiterat ca nu va lasa Romania fara Guvern. “Nu comentez. Domnul Orban se pare ca este cel mai mare sustinator al acestei motiuni si al celor de la USR. Ideea…

- Premierul Florin Citu a respins, vineri, ideea de a renunta la functia de premier si a precizat ca "oricine spune ca ar trebui sa cada acest Guvern este o persoana iresponsabila, o persoana care se gandeste la propriul interes", informeaza Agerpres."Ideea este urmatoarea: nu voi lasa Romania fara Guvern.…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca presedintele PNL, Ludovic Orban, pare "cel mai mare" sustinator al motiunii de cenzura si a reiterat ca nu va lasa Romania fara Guvern. "Nu comentez. Domnul Orban se pare ca este cel mai mare sustinator al acestei motiuni si al celor de la USR. Ideea este…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri, inainte de Congresul UDMR, ca in prezent exista un sigur lucru cert in politica din Romania: o alianta care a inceput intre AUR si USR PLUS si care incearca sa obtina voturile PSD pentru a da jos Guvernul.

- Premierul Florin Cițu a declarat joi ca, daca Curtea Constituționala va admite plangerea PNL impotriva moțiunii de cenzura, va cere demisia președinților Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu. Guvernul a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala in privința moțiunii de cenzura depuse de USR PLUS…

- Premierul Florin Cițu i-a acuzat din nou de șantaj pe cei de la USR PLUS, declarand ca aceștia i-au spus cu ”doua saptamani inainte ca nu au o problema cu Anghel Saligny, dar sa trecem mai intai desființarea SIIJ”. De aici a izbucnit criza politica prin care trece acum Romania, Guvernul fiind amenințat…

- Liderul PNL, Ludovc Orban, afirma, joi, ca ”suntem înca departe de obiectivul de investitii”, fiind alocate 62 de miliarde de lei în acest sens, din care au fost realizare doar 21,3. ”Este necesara mobilizarea tuturor autoritatilor contractante”, afirma liderul PNL…

- ”Alocarea pentru investitii este pentru 62 de miliarde, trebuie atins acest obiectiv. Inca din guvernarea onocolora PNL, cand ram prim-ministru, am decis ca motorul principal trebuie sa fie investitiile (…) Suntem inca departe de obiectivul de investitii si aici este necesara mobilizarea tuturor autoritatilor…