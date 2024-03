Cate capete politice, atatea pareri. Traian Basescu a spus marți seara, la Digi24, ca in Romania armata ar trebui sa fie armata obligatorie. Basescu a fost intrebat la postul TV cum i se pare ca dupa doi ani de razboi in Ucraina, aflam ca noi, romanii, nu avem rezerva pentru armata, rezerviștii nu mai sunt in stare sa lupte, pentru ca mulți dintre ei au varste depașite, și ca inca nu producem muniție NATO. „Ramanem cu o singura soluție. Pentru a crea un numar suficient de militari este necesara reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Știu ca imi aprind paie in cap, dar reintroducerea stagiului…