- Primaria Timișoara anunța ca, in aceasta perioada, traficul rutier se desfașoara in condiții de șantier, pe tronsonul dintre Calea Torontalului și Calea Aradului. Motivul este modernizarea strazii Grigore Alexandrescu. Accesul le este permis cu prioritate riveranilor, pana in data de 15 august. Circulația…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța ca incepand de luni, 29 martie 2021, se va restricționa accesul pe strazile Sindicatelor și Vasile Alecsandri. Masura a fost luata ca urmare a lucrarilor de modernizare ce se desfașoara pe strazile menționate. Lucrarile de modernizare sunt realizate de RADP Cluj-Napoca.…

- Au inceput lucrarile de modernizare la doua strazi din zona centrala: strada Cardinal Iuliu Hossu și strada George Coșbuc. Astfel, in urmatoarea perioada se impun anumite restricții de circulație in aceasta zona adiacenta Parcului Central. Pe strada Cardinal Iuliu Hossu s-a instituit sens unic. Lucrarile…

- Un incident deosebit de grav a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 2. O taximetrista a fost atacata in benzinaria Mol de pe Calea Aradului fiind lovita cu o sticla in cap. Femeia refuzase anterior, in stația de pe Calea Torontalului, sa transporte doi barbați care erau in stare…

- Linia tramvaiului 41 este blocata pe sensul spre Ghencea, din cauza unui eveniment de circulatie, a anuntat luni seara Societatea de Transport Bucuresti (STB), pe twitter, anunța AGERPRES. "Linia 41 - blocata pe str. Brasov/ Bd. Timisoara, pe sensul spre Ghencea. Cauza: eveniment de circulatie…