DRDP introduce restricții de circulație pe Centura Timișoara Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara introduce restricții de circulație in doua zone din Centura de ocolire a Timișoarei. Se vor efectua lucrari de reparații. Pe centura Timișoarei au demarat lucrari de reparații și inlocuire a rosturilor de dilatație. Vor fi doua zone unde se va lucra in urmatoarele saptamani. La primul punct de lucru, ... The post DRDP introduce restricții de circulație pe Centura Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat ca lucrarile de relocare a rețelei electrice LEA 220 kV pe cele 3 sectoare de interferența cu varianta de ocolire Timișoara Sud, in zona localitații Moșnița Noua, au fost finalizate. Echipele de muncitori lucreaza in continuare in mai multeschimburi,…

- In nopțile de marți spre miercuri (27/28 februarie a.c.) și de miercuri spre joi (28/29 februarie a.c.), in intervalul orar 23.00 - 05.30, circulația tuturor vehiculelor in Pasajul Unirii va fi restricționata in vederea derularii unor operațiuni de intreținere a tunelului rutier.Astfel, in noaptea de…

- In nopțile de marți spre miercuri (27/28 februarie a.c.) și de miercuri spre joi (28/29 februarie a.c.), in intervalul orar 23.00 - 05.30, circulația tuturor vehiculelor in Pasajul Unirii va fi restricționata in vederea derularii unor operațiuni de intreținere a tunelului rutier.Astfel, in noaptea de…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (D.R.D.P) Cluj anunța restricții de circulație pe DN1 E60.Incepand de azi, 21.02.2024, se vor institui restricții de circulație pe DN1 (E60), sectorul de drum cuprins intre km 536+100 – km 554+600, județul Cluj.Se vor efectua lucrari de montare a parapetelor de…

- Pe șantierul Centurii Sud, de ocolire a Timișoarei, se lucreaza 24 de ore din 24. e drept, nu la toate lucrarile, dar oricum pentru aceasta parte a țarii este o premiera. Cei de la Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara au filmat din drona cum arata acest șantier, vazut de sus, noaptea. Antreprenorul…

- InfoTrafic: Restricții de circulație pe A1 Sebeș-Sibiu și pe alte tronsoane de autostrada. Unde se fac reparații CNAIR a anunțat restricții de circulație pentru lucrari care sunt efectuate joi, 25 ianuarie, pe un tronson din autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Mai sunt restricții și pe A1 Pitești-București,…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara cauta un camion care și-a ”uitat” bagajele, mai mulți saci cu bureți pentru ambalaje, pe marginea drumului național care leaga Timișoara de Arad. Nu vom ști, cel puțin deocamdata, daca transportul a fost pierdut intenționat sau a fost doar o intamplare. ”Transportul…

- Construcția celor zece kilometri de autostrada, cu cele doua tuneluri, lipsa din A1, intre Holdea și Margina poate incepe. Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat ca a fost emis ordinul pentru scoaterea din circuitul forestier a parțiunii de padure aflat in zona amintita. Ministerul Mediului,…