- Pe Centura Sud se lucreaza din plin, inclusiv pe timp de noapte. O serie de imagini realizate de Direcția de drumuri și Poduri Timișoara arata ca utilajele și muncitorii trag tare pentru finalizarea obiectivului. Antreprenorul care se ocupa de lucrare este societatea UMB. Termenul limita de finalizare…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara cauta un camion care și-a ”uitat” bagajele, mai mulți saci cu bureți pentru ambalaje, pe marginea drumului național care leaga Timișoara de Arad. Nu vom ști, cel puțin deocamdata, daca transportul a fost pierdut intenționat sau a fost doar o intamplare. ”Transportul…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, este plin de optimism și spune ca din vara se va circula pe Centura Sud. Iar aceasta va include și realizarea sensului giratoriu de la intersecția cu drumul județean care traverseaza Moșnița Noua și merge spre Buziaș. Compania de Drumuri, care a acceptat…

- A fost noapte plina pentru drumari. Sute de utilaje au fost pe teren pentru a asigura circulația rutiera pe drumurile administrate de Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara din zona de vest a Romaniei. Conform DRDP Timișoara, s-a acționat, peste noapte, cu 232 de utilaje și peste 1.650 de tone de material…

- Construcția celor zece kilometri de autostrada, cu cele doua tuneluri, lipsa din A1, intre Holdea și Margina poate incepe. Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat ca a fost emis ordinul pentru scoaterea din circuitul forestier a parțiunii de padure aflat in zona amintita. Ministerul Mediului,…

- Constructorul roman care se ocupa de finalizarea lucrarilor de pe Centura Sud a anunțat ca aceasta este ultima saptamana de activitate din acest an. Muncitorii de pe șantier vor lua o pauza pana pe8 ianuarie 2024. “Pana la finalizarea contractului, in iulie 2024, antreprenorul s-a angajat sa aiba o…

- Dupa o luna noiembrie perfecta cu victorii pe linie si cu un 1 Decembrie cu inca o victorie in campionat, pentru echipa de baschet a Timisoarei au venit de pe drumuri si doua infrangeri. A fost la mijlocul saptamanii un esec in Croatia, intr-un joc pe care banatenii l-au dominat in mare parte. Sambata…

- Licitația pornita pentru execuția drumului de legatura care va lega DN 69, de la intersecția spre Sanandrei, pana la A1, contract reziliat acum cateva luni cu cei de la Todini, a atras doua oferte. Luni, 4 decembrie, la Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara, a avut loc depunerea ofertelor pentru…