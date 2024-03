Lucrările pe Centura Nord continuă, la pasajul CFR/FOTO Lucrarile de intreținere derulate de Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara, desfașurate pe Centura Timișoarei, continua. Se va lucra in continuare la pasajul CFR DRDP Timișoara a anunțat ca lucrarile la podul peste canalul Behela de pe centura Timișoara Nord s-au finalizat. Acum, echipele antreprenorului care realizeaza lucrarea s-au mutat pentru lucrari similare la dispozitivele ... The post Lucrarile pe Centura Nord continua, la pasajul CFR/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat, la inceputul acestei saptamani, o serie de lucrari pe drumurile pe care le administreaza. Una dintre ele era la rosturile de dilatație la podul peste canalul Behela de pe Centura Timișoara Nord, insa acestea s-au terminat, iar echipajele…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara introduce restricții de circulație in doua zone din Centura de ocolire a Timișoarei. Se vor efectua lucrari de reparații. Pe centura Timișoarei au demarat lucrari de reparații și inlocuire a rosturilor de dilatație. Vor fi doua zone unde se va lucra in urmatoarele…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat ca lucrarile de relocare a rețelei electrice LEA 220 kV pe cele 3 sectoare de interferența cu varianta de ocolire Timișoara Sud, in zona localitații Moșnița Noua, au fost finalizate. Echipele de muncitori lucreaza in continuare in mai multeschimburi,…

- Circulația pe podul provizoriu de la Milișauți a fost intrerupta total, miercuri, 14 februarie, dupa ce acesta a fost avariat de apele raului Suceava, informeaza Direcția de Drumuri și Poduri (DRDP Iași), intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook.DRDP Iași a anunțat ca, din cauza creșterii debitului…

- Pe șantierul Centurii Sud, de ocolire a Timișoarei, se lucreaza 24 de ore din 24. e drept, nu la toate lucrarile, dar oricum pentru aceasta parte a țarii este o premiera. Cei de la Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara au filmat din drona cum arata acest șantier, vazut de sus, noaptea. Antreprenorul…

- Pe Centura Sud se lucreaza din plin, inclusiv pe timp de noapte. O serie de imagini realizate de Direcția de drumuri și Poduri Timișoara arata ca utilajele și muncitorii trag tare pentru finalizarea obiectivului. Antreprenorul care se ocupa de lucrare este societatea UMB. Termenul limita de finalizare…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara cauta un camion care și-a ”uitat” bagajele, mai mulți saci cu bureți pentru ambalaje, pe marginea drumului național care leaga Timișoara de Arad. Nu vom ști, cel puțin deocamdata, daca transportul a fost pierdut intenționat sau a fost doar o intamplare. ”Transportul…

- Cetațenii din Arad și din Timiș sunt mai harnici ca niciodata! Chiar din primele zile ale anului au facut curat in curți și prin casa și au carat gunoaiele… in pubelele de volum mare ale Direcției de Drumuri și Poduri Timișoara amplasate de scurt timp in parcarile din Timiș. DRDP Timișoara a demarat…