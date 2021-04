Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile parcate ilegal pe domeniul public vor fi ridicate, putand fi recuperate doar dupa achitarea rea tarifelor de ridicare, transport și depozitare. Inițiativa aparține Primariei Sectorului 1 al Capitalei și a fost lansata in dezbatere publica, pana in 12 aprilie. Taxele de ridicare anunțate sunt…

- Poliția a anunțat ca a aplicat 222 de sancțiuni, in valoare de 200.000 de lei, participanților la protestele anti-restricții de luni seara din București. Au fost fotografiate și amprentate 188 de persoane, au declarat marți dimineața oficiali ai Jandarmeriei și Poliției. „Cei care au instigat la violenta…

- Primaria București anunța ca au fost introduse „biletele orare” in transportul public. Pentru o calatorie care este achitata prin platforme electronice, calatorii platesc 1,3 lei și pot calatori o ora, indiferent de numarul mijloacelor de transport utilizate. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca s-au virat stimulentele pentru nou-nascut ale caror dosare au fost depuse complet in luna august a anului trecut. „Au fost efectuate viramentele sumelor necesare platii stimulentului pentru nou-nascut pentru dosarele…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca s-au virat stimulentele pentru nou-nascut ale caror dosare au fost depuse complet in luna august a anului trecut. „Au fost efectuate viramentele sumelor necesare platii stimulentului pentru nou-nascut pentru dosarele…

- Cu doar cateva zile inainte de data la care ar trebui sa fie redeschise școlile, primarul Ciprian Ciucu avertizeaza ca in cinci școli din sectorul 6 al Capitalei exista pericol de incendiu. „Pericol de incendiu. Lucrari de mantuiala in 5 scoli. La o verificare in teren, constructorul nu a respectat…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a anuntat ca vineri a fost lansata licitația pentru largirea la 4 benzi a centurii Bucuresti, sectorul de sud-vest. Potrivit oficialului, valoarea estimata a proiectului este de aproximativ 700 de milioane de lei. “O veste buna: astazi s-a lansat licitatia pentru…