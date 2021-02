Stiri pe aceeasi tema

- Co-președintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a anunțat ca de joi vor incepe dezbaterile publice și procesul de alegere a noului guvernator al Rezervației Biosferei Delta Dunarii. Inițial, fusese cooptat de...

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, 21 ianuarie, ca nici la inceputul nului an școlar nu vor fi manuale de clasa a IX-a, pentru ca nu vor ajunge la timp. Sorin Cimpeanu a afirmat ca nici in anul școlar viitor nu vor ajunge la timp manualele de clasa a IX-a. „Planuri cadru au fost […]…

- Activistul Valeriu Nicolae iși critica foștii colegi de partid din PLUS, dar și pe partenerii lor de alianța din USR, dupa ce a descoperit ca mulți dintre ei, care au avut funcții importante in guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, au fost membri in consilii de administrație ale unor companii…

- Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, a lansat azi un prim atac in interiorul coaliției de guvernare PNL – UDR PLUS – UDMR, criticand prezența lui Sorin Cimpeanu ca ministru al Educației in guvernul Cițu. Cioloș a lansat atacul dupa ce Cimpeanu, propus de PNL, a trecut de votul comisiilor din Parlament,…

- *Declarație comuna Orban-Barna-Kelemen: Toate soluțiile raman pe masa ​Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au decis sa continue discuțiile pentru foarmarea noului Guvern. „Toate soluțiile raman pe masa”, este mesajul lui Ludovic Orban, Dan Barna și Kelemen Hunor, potrivit Hotnews. „Am decis sa continuam…

- Liderii USR-PLUS discuta, la ora transmiterii acestei știri, varianta ca Ludovic Orban sa fie propunerea partidelor de dreapta pentru a deveni premier desemnat. Președintele PNL le-a spus celor doi lideri, Dan Barna și Kelemen Hunor, ca vrea sa fie propus din nou pentru funcția de premier…

- Liderul grupului USR din Camera Deputatilor, Catalin Drula, a declarat ca propunerea Aliantei USR PLUS pentru functia de premier este, in continuare, Dacian Ciolos, iar o decizie in ceea ce priveste sustinerea pentru viitorul premier va fi luata in urma negocierilor. Catalin Drula a precizat,…

- Alianța USR-PLUS propune, in programul de guvernare, desființarea Inspectoratelor Școlare. Atribuțiile lor ar urma sa fie preluate de managerul școlar, consiliile de administrație și alte structuri, nedefinite. Intr-o conferința de presa susținuta duminica, Dacian Cioloș, copreședintele Alianței USR…