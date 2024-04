Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a avut astazi o intalnire cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. „I-am mulțumit din numele cetațenilor pentru sprijinul oferit Republicii Moldova, inclusiv in parcursul nostru de integrare europeana”, a menționat edilul.

- Liderul MAN, Ion Ceban, a vorbit in cadrul unei emisiuni televizate despre opinia sa in legatura cu organizarea referendumului privind integrarea europeana a Republicii Moldova, noteaza Noi.md. Ion Ceban a reamintit ca la recentele discuții de la Președinție cu Maia Sandu, atit el, cit și ceilalți lideri…

- Cum ne afecteaza dinții problemele digestive „Știați ca sanatatea orala și dentara sunt in stransa legatura cu sanatatea sistemului digestiv? Ei bine, acest lucru este și logic daca ne gandim mai bine, avand in vedere ca procesul digestiei incepe la nivelul cavitații orale”, declara medicul stomatolog…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu primește, lunar, mii de euro de la statul roman. Fostul edil a caștigat procesul pentru pensia speciala, informeaza Realitatea Plus. Acesta a fugit in Grecia, dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru fapte de corupție. Deși n-a mai venit in Romania, dupa…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a participat la Conferința „Dincolo de Geopolitica - cerințe progresiste pentru extinderea UE” care a avut loc in Parlamentul European. In cadrul Conferinței edilul a ținut un discurs in care a menționat ca „nicio forța politica din țara mea nu trebuie sa monopolizeze…

- Rusia nu va permite ca 200.000 de cetațeni ruși sa devina victime ale unei noi aventuri a Occidentului de destabilizare a regiunii. Despre acest lucru a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in timpul orei guvernului in Duma de Stat. "Avem, totuși, 200.000 de cetațeni care locuiesc acolo…

- Astazi, in cadrul ședinței Guvernului, Ghenadie Marian a fost numit in funcția de șef al biroului pentru integrare europeana. Acesta iși va incepe lucrul in noua funcție incepind cu data de 1 martie. Cine este Ghenadie Marian? Anterior, Ghenadie Marian a deținut funcția de secretar de stat al Ministerului…

- Ministrul liberal al Justiției, Alina Gorghiu, a declarat vineri ca dosarul de corupție in care este implicat președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, afecteaza activitatea politica. Totuși, conduita a fost corecta, a spus Gorghiu.Alina Gorghiu a declarat vineri ca in calitatea…