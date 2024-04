Sorin Ioniță: Iohannis să înceteze fandoseala cu NATO Intr-un articol recent, analistul politic Sorin Ionița critica felul in care președintele Iohannis iși face calcule privind cariera personala, folosindu-se de funcția temporara pe care o deține. Analistul politic ii sugereaza președintelui Romaniei sa inceteze cu fandoseala cu candidatura la NATO. ”Ar fi momentul ca Iohannis sa inceteze fandoseala cu candidature la NATO din momentul in care SUA i-a transmis delicat, bravo, nice try, acuma stai jos, iar aliatii est-europeni au inceput sa basculeze catre Rutte. Pe al nostru il sustin Viktor Orban si Robert Fico, adica majoretele lui Putin in Europa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean a avertizat ca, fara un ajutor urgent din partea SUA, armata sa nu va mai reuși sa țina piept ofensivei ruse. Intr-un interviu acordat CBS, filmat in aer liber, printre ruine, el atrae atenția ca Putin nu se va opri la Ucraina, ci va viza, in opinia sa, Kazahstanul, apoi statele…

- Viktor Orban pariaza pe apropierea de Donald Trump, sperand intr-o schimbare de putere in SUA care sa-i consolideze poziția in Europa, in timp ce promoveaza o agenda anti-globalizare și anti-UE, cautand sa formeze o alianța reacționara și sa imbunatațeasca relațiile Europei cu Putin. The post Daca Trump…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru razboi daca vrea pace, spune președintele Franței Emmanuel Macron. Potențialul adversar este Rusia lui Putin, un adversar care nu se va opri in Ucraina, daca va invinge trupele Kievului. Va amenința țarile vecine: Moldova, Romania și Polonia, a adaugat liderul…

- Intr-un gest incarcat de semnificație pentru securitatea europeana, Ungaria și Suedia au semnat, recent, un acord ce marcheaza o noua etapa in drumul catre aderarea Suediei la NATO. Dupa aproape doi ani de amanari și negocieri intense, Budapesta a finalizat achiziționarea a patru avioane de vanatoare…

- China spera sa-si aprofundeze legaturile cu Ungaria in materie de aplicare a legii si de securitate, in contextul in care cele doua tari marcheaza 75 de ani de relatii diplomatice, i-a spus lui Viktor Orban, saptamana trecuta, ministrul securitatii publice din China, Wang Xiaohong, potrivit agentiei…

- Finlanda, Suedia si Norvegia au cunoscut in ianuarie un val de frig sever, care a depasit recordul de -44,6°C (in nordul Suediei), cea mai scazuta temperatura inregistrata in aceste trei tari de la inceputul secolului. Chiar și la Oslo a fost comsemnat recordul negativ de -31,1°C. Legate de fluxurile…

- Uniunea Europeana va gasi o solutie pentru a sprijini Ucraina, indiferent de pozitia Budapestei, care blocheaza un ajutor important pentru Kiev, a declarat marti premierul polonez Donald Tusk, cu doua zile inainte de un summit european, relateaza AFP. „Totul indica faptul ca, intr-un fel sau altul,…

- CARAȘ-SEVERIN – De sus, proiectul se vede bine și pare simplu. Președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca, e de parere ca 20.000 de schiori ar putea veni in zona, renunțand sa mai ia drumul stațiunilor turistice din Europa. Asta ar putea insemna o industrie turistica cu 40.000 de locuri de cazare…