Stiri pe aceeasi tema

- Un numar tot mai mare de inalți oficiali NATO avertizeaza asupra unei confruntari militare directe intre Europa și Rusia intr-un viitor nu foarte indepartat. Kremlinul neaga orice intenție de a ataca alianța transatlantica, denunțand o campanie de alarma in beneficiul armatelor occidentale și al producatorilor…

- „Economia Republicii Moldova se prabușește, fermierii au reluat protestele, iar inflația a crescut cu aproximativ 50%, pe parcursul ultimilor doi ani, plus la toate, Republica Moldova are și cele mai mari prețuri la gazele naturale din Europa de Est”, a declarat liderul PSRM, Igor Dodon, intr-un interviu…

- Criza de muniții - in special obuze de artilerie - cu care se confrunta in prezent armata ucraineana face ca Rusia sa revina la vechea sa tactica a „pamantului parjolit”, prin care sa obțina caștiguri teritoriale in Ucraina pur și simplu prin apelarea la forța bruta. In lipsa unor contramasuri din partea…

- Daca Ucraina nu reinnoiește acordul cu Rusia de a transporta gaze naturale pe teritoriul sau, Moscova va folosi rute alternative și aprovizionare pe mare, a declarat astazi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie energypress.gr.Este de remarcat faptul ca ruta prin Ucraina și conducta…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat miercuri ca a pus capat unui acord transfrontalier incheiat in 2012 cu Finlanda. Acest gest brusc vine in urma acuzațiilor formulate de Finlanda conform carora Rusia ar alimenta o criza a imigrației la granița comuna.

- Rusia a bombardat orașul ucrainean Harkov cu rachete și drone, au declarat oficiali ucraineni, la cateva ore dupa ce Moscova a acuzat Kievul ca a efectuat un asalt aerian mortal in apropiere de Belgorod. Cel puțin șase rachete au lovit Harkovul, a anunțat duminica poliția naționala ucraineana, ranind…

- Anul care va incepe peste cateva zile va fi unul de cotitura, caci dupa 2 ani de pandemie (nu-i așa ca aproape ați uitat ca doar cu un an in urma erați „responsabili” și „aratați ca va pasa”?) și un an de razboi in estul Europei, 2023 va veni sa pecetluiasca schimbarile incepute. Voi incerca sa vi-l…

- O cucerire completa a Ucrainei de catre armata rusa nu e deloc imposibila, daca SUA și Europa vor taia ajutorul militar pentru Kiev. Intr-un astfel de scenariu, inclus intr-o analiza realizata de Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), armata rusa va ieși calita și cu o mare experiența de lupta…