Ciolacu: Vom vota împotriva desfiinţării Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor vota impotriva desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, in cazul in care viitorul Guvern propune acest lucru. "Categoric vom vota impotriva pentru ca nu poti sa treci peste o decizie a specialistilor. Daca specialistii ar fi spus ca nu este bine ... noi am vazut cum a functionat Justitia fara aceasta sectie. Din punctul meu de vedere, nu a functionat cum ar trebui sa functioneze intr-un stat democratic, dar e o democratie tanara in Romania. S-a infiintat aceasta sectie si de atunci nu o lasam sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Categoric vom vota impotriva pentru ca nu poti sa treci peste o decizie a specialistilor. Daca specialistii ar fi spus ca nu este bine ... noi am vazut cum a functionat Justitia fara aceasta sectie. Din punctul meu de vedere, nu a functionat cum ar trebui sa functioneze intr-un stat democratic, dar…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca anunțul lui Klaus Iohannis de a amana desemnarea unui premier este „anunțul unui eșec”, iar despre președinții PNL și USR PLUS, Ludovic Orban și Dan Barna, ca sunt „gemenii eșecului”. „Gemenii eșecului, domnul Orban și domnul Barna, vor sa confiște acest…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca va merge luni la consultarile cu președintele Klaus Iohannis pentru formarea noului guvern cu propunerea Alexandru Rafila premier și gulvern de uniune naționala. El a spus ca va merge singur la Cotroceni, pentru ca Rafila este în continuare…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Digi24, ca decizia lui Ludovic Orban de a-și depune mandatul este una iresponsabila, avand in vedere ca Romania se afla in plina pandemie de COVID. „Noi nu avem Guvern cu drepturi depline in plina criza sanitara. Este un gest impardonabil”,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, dupa votul de duminica, faptul ca si-a exprimat opttiunea pentru pensii si alocatii, dar si impotriva incompetentei. „La multi ani de Sfantul Nicolae, am votat astazi pentru ca romanii sa isi ia viata inapoi, am votat astazi pentru ca de maine Romania sa…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a votat duminica la Buzau și i-a îndemnat pe români sa voteze "în spiritul Sfântului Nicolae", care pentru cei cuminți aduce daruri, iar pentru cei obraznici aduce nuiaua.El a susținut ca a votat pentru deschiderea școlilor și pentru…

- Marcel Ciolacu a spus ca anunțul facut de Klaus Iohannis, referitor la inchiderea școlilor, restricționarea circulației populației, inchiderea piețelor și targurilor nu poate fi decis de Guvern. Totodata, el considera ca șeful statului nu face altceva decat sa blocheze o Romanie ”de dragul de a avea…

- Dan Tudorache, primarul in funcție de la Sectorul 1 va fi audiat la Secția de Investigare a Infracțiunilor in Justiție, conform Romania TV. Dan Tudorache urmeaza sa ajunga in fața procurorilor SIIJ luni. Tot acolo ar urma sa fie audiat și judecatorul care a condus biroul electoral al Secției 1.Citește…