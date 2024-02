Miercuri seara, intr-o emisiune televizata, Marcel Ciolacu a avut o reacție dura la adresa opoziției. El considera ca membrii ei vad mereu probleme, dar nu vin niciodata cu soluții. „Precum Mirel din piesa Macarena ”, a spus, cu umor, premierul. „Ați vazut in ultimul timp de la Simion vreo soluție? Sa aiba un dialog coerent cu ce se intampla in Romania? Am reușit sa aducem stabilitate economica, soluții, e prima oara cand a existat o voce puternica a Romaniei in UE. Vocea Romaniei e recunoscuta acolo și aducem soluții. Eu nu fac nicio diferența intre Simion, Cioloș, Barna. Unul a lasat un milion…