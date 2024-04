Romania condamna in termenii cei mai fermi atacul Iranului impotriva Israelului, a scris duminica pe platforma X președintele Klaus Iohannis. „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escalade regionale ulterioare”, a scris Klaus Iohannis pe platforma X. Suntem pe deplin solidari cu poporul israelian in fața atacului Iranului. Condamnam cu fermitate acest atac și susținem dreptul Israelului de a asigura securitatea cetațenilor sǎi.— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel)…