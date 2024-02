Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale si vor avea loc in iunie, iar PSD si PNL vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare si separat la alegerile locale, au anuntat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, presedinte al Senatului și premierul Marcel Ciolacu, președintele…

- Alegerile prezidențiale vor fi pe 8-22 septembrie, a anunțat premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, miercuri, 21 februarie, in Consiliul Politic Național al PSD.Primul tur al prezidențialelor va fi pe 8 septembrie, iar al doilea pe 22 septembrie, potrivit lui Ciolacu. In plus, alegerile parlamentare…

