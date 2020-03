Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca managementul de la Ministerul Sanatatii a fost gresit, iar daca se va continua in acest mod, "vom avea aceleasi efecte".



Ciolacu a spus la B1 Tv ca demisia lui Victor Costache din functia de ministru al Sanatatii poate fi considerata "iresponsabila" in mijlocul crizei.



"Se vede ca a fost o demisie nepregatita. Nu te joci cu demisia in astfel de cazuri. Trebuia decis un inlocuitor rapid, au gasit in interiorul ministerului, nu stiu cat de bine este, dar daca vom continua acelasi management, vom avea aceleasi…