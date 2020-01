Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca au fost stranse 115 semnaturi pentru a depune motiunea de cenzura, dupa asumarea raspunderii Guvernului privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Erau 115 semnaturi. Cu alte…

- Marcel Ciolacu a afirmat, duminica, faptul ca discursul lui Titus Corlațean, care a facut referire la „peremismele” din partid, a fost in limita normalitații și ca atacurile puteau fi mai dure, subliniind ca afirmația lui Corlațean nu o viza pe Olguța Vasilescu, ci a fost o figura de stil.„In…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, la Targoviste, ca mult discutata tema a anticipatelor inseamna de fapt austeritate. "Sunt ferm convins, mult discutata tema a anticipatelor inseamna austeritate. Nici Legea pensiilor nu va fi respectata, nici marirea salariilor la…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, la Targoviste, ca in afara partidului nu are dusmani, ci adversari politici, iar in interiorul acestuia are numai colegi. "Eu in afara partidului nu am dusmani, am niste adversari politici. In interiorul partidului am numai…

- Marcel Ciolacu a mers duminica la Targoviste, acolo unde au loc alegerile pentru organizatia judeteana Dambovita a PSD, la sefia careia candideaza europarlamentarul Rovana Plumb si deputatul Corneliu Stefan. Presedintele interimar al PSD a facut in discursul sau, din nou, apel la fair play si unitate…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referindu-se la USR, ca, ''incet-incet, acea flacara de imaculati incepe sa se stinga"."Politica din Romania in momentul asta este structurata foarte clar pe doi piloni: unul de stanga, unul de dreapta, unul fiind PNL, celalalt fiind…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca ii da dreptate lui Ion Iliescu si se "regaseste" in analiza facuta de acesta intr-un interviu pentru agentia rusa de presa TASS, mentionand ca PSD a fost folosit de anumiti oameni ca sa acceada la putere. "Am citit si eu. Spre mirarea…

- "A fost un mic incident cu domnul Marian Oprisan. Am iesit din sala, iar apoi am revenit. In sedinta au luat cuvantul mai multe persoane, iar pe la jumatatea sedintei se cam contura trendul. Peste doua treimi din biroul permanent nu mai exista. La finalul sedintei doamna Dancila a observat care este…