Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, ca Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. „Am spart gheața! Austria și-a flexibilizat poziția in ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord cu ridicarea granițelor aeriene pentru Romania. Asta inseamna ca romanii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci cand zboara in interiorul Uniunii Europene. Am facut eforturi mari in ultimele luni sa ajungem in acest punct și le sunt recunoscator tuturor celor care au luptat pentru Romania. Ministrul Predoiu…