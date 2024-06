Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Italiei, Sergio Mattarella, aflat in vizita oficiala la București, a declarat ca „Romania este un partener extrem de important in plan bilateral, european si international”, dar și ca Italia „ține foarte mult la intrarea deplina in Schengen” a țarii noastre. Mattarella a sustinut, miercuri,…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au facut miercuri 21 de percheziții la locuințele membrilor unei rețele de trafic de migranți care acționa in Romania, Italia și Austria. Aceștia ar fi incasat intre 5.000 și 10.000 de euro de la fiecare migrant.

- Alianța pentru Unirea Romanilor și-a prezentat duminica, 21 aprilie, la Chișinau, in Republica Moldova, intr-un eveniment inedit, o parte dintre candidații pentru alegerile europarlamentare care se vor desfașura pe data de 9 iunie 2024. La evenimentul organizat la Chișinau, la care au participat peste…

- Anul acesta, Romania se afla in topul destinațiilor spre care se va zbura de Paște, semn ca romanii din diaspora se intorc acasa pentru sarbatori. De asemenea, București este in topul orașelor preferate de aceștia. In privința tarifelor medii, prețurile zborurilor sunt similare celor de anul trecut,…

- ”Duminica, 31 martie, Bulgaria și Romania au intrat in spațiul Schengen”, anunța publicația franceza „Le Point”. „Este insa o aderare parțiala care provoaca nemulțumirea transportatorilor rutieri”, comenteaza publicația citata. „De acum inainte, pasagerii romani și bulgari nu vor mai avea nevoie sa…

- Romania si Bulgaria adera duminica in mod partial in spatiul Schengen - dupa 16 ani de asteptare -, o aderare care infurie transportatorii rutieri, relateaza AFP, potrivit news.ro. Pasagerii romani si bulgari nu vor mai fi obligati sa prezinte un pasaport sau o viza de calatorie, atunci cand folosesc…

- Din data de 21 Martie 2024, Romania va intra in spațiul Schengen, aerian și maritim, iar acest context aduce noi condiții privind calatoria minorilor cu avionul. Prin aderarea Romaniei in spațiul Schengen, aerian și maritim, romanii care calatoresc dincolo de granița, nu vor mai trece prin controlul…

- Chestorul general de politie Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a afirmat, joi, ca, incepand cu ziua de duminica, odata cu intrarea in spatiul Schengen pe cale aeriana si maritima, pasagerii nu au nicio obligatie suplimentara. Bogdan Despescu a prezentat, joi, intr-o conferinta de presa, masurile…