Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca in anul 2024 Romania va avea o crestere economica de 3,4%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeana. El a mentionat ca 2024 va fi „anul investitiilor”, avand in vedere ca a fost alocata „o suma record” de 120 de miliarde de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca a promis ca va face din reforma aparatului bugetar una dintre prioritatile acestui mandat si este cea mai ambitioasa reforma a aparatului bugetar din ultimii 30 de ani, el precizand ca procesul de reorganizare a ministerelor si institutiilor…

- „In alta ordine de idei, va anunț ca anul 2024 va fi tot despre economie și viața romanilor. Anul trecut am reușit sa avem cea mai mare creștere economica din regiune, in condiții foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 țari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in…

- Ultimele rezultate ale testelor PISA au aprins spiritele intre premierul Romaniei și ministrul Educației, Ligia Deca. Marcel Ciolacu i-a cerut Ligiei Deca sa vina cu soluții privind criteriile de performanța in invațamant, daca mai vrea sa aiba trecere inaintea sa. „Dupa rezultatele Romaniei la testele…

- Reorganizarea ministerelor și reforma in sistemul bugetar trebuie sa fie finalizate pana pe 31 decembrie, spune premierul Ciolacu. ”Toate ministerele trebuie sa vina, pana pe 31 decembrie, cu reorganizarea ministerelor. Sunt ferm convins ca vom avea și 2 ședințe de Guvern pe saptamana. Vorbeam ieri…

- Premierul le raspunde acelor primari care „se plang” pe o cunoscuta rețea de socializare despre lipsa banilor. „Nu poți sa ai excedent de zeci de milioane de euro și sa injuri Guvernul și sa ceri bani de la Guvern” – susține Marcel Ciolacu. Șeful Executivului a facut aceste declarații luni, la Summit-ul…

- Premierul Ciolacu i-a acuzat pe primarii care se vaita pe Facebook de faptul ca nu au bani. Au in cont excedent de sute de milioane, spun Ciolacu, care a lasat sa se ințeleaga ca nu poate fi pacalit, pentru ca ”vine acolo”, adica a lucrat in administrație. „Exista și primari care se plang in continuu…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul de Caraș-Severin susține, intr-o declarație politica, ca PSD a susținut intotdeauna fermierii romani, a promovat produsele romanești și a incercat sa faca tot posibilul ca subvențiile sa fie un real ajutor, livrat la timp! „Pentru realizarea lucrarilor agricole, fermierii au…