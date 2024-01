Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in debutul sedintei de guvern, ca un sprijin in valoare totala de 72 de milioane de euro va fi alocat crescatorilor de animale. De asemenea, Executivul va analiza actualizarea subventiei pentru motorina folosita in agricultura in 2024. „Adoptam azi noi acte normative…

- ”Adopam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu acestia. Dupa sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectati grav de razboiul din Ucraina, venim cu o schema similara pentru crescatorii de animale. Acordam 100 de euro per animal pentru…

- Guvernul va aloca 100 de euro per animal pentru crescatorii de vite de carne si bivolite, cat și ajutoare financiare pentru crescatorii de porci si pasari, a anunțat premierul Marcel Ciolacu in debutul ședinței de guvern de joi, 25 ianuarie.Aceste masuri vin in contextul protestelor fermierilor și transportatorilor…

- In deschiderea ședinței de Guvern de joi, premierul Marcel Ciolacu a facut anunțul privind implementarea unei scheme de sprijin pentru crescatorii de animale și creșterea subvenției pentru motorina folosita in agricultura. Aceste masuri vin in contextul protestelor desfașurate in marile orașe, la care…

- Protestele transportatorilor continua și in a doua zi, cu sute de camioane din intreaga țara care au pornit catre București. O delegație a transportatorilor s-a prezentat la Palatul Victoria, in speranța ca discuțiile cu autoritațile vor duce la soluționarea problemelor semnalate. Președintele Federației…

- Marile companii din domeniul tehnologiei informatiei, care vor sa-si extinda afacerile in Europa de Est, vor gasi in Romania oportunitati excelente, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu la intalnirea pe care avut-o marti cu reprezentantii companiei Google, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza…

- Guvernul olandez in functie, condus de liberalul Mark Rutte, si-a exprimat vineri preocuparea in legatura cu efectul pe care l-ar putea avea asupra ajutorului militar oferit Ucrainei de Olanda eventuala preluare a conducerii acestui guvern de catre Geert Wilders, politician de extrema dreapta al carui…

- Premierul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca Ordonanta 34/2023 interzice angajarile in institutiile de stat, dupa ce a fost intrebat despre faptul ca „multe primarii din tara au dat drumul angajarilor, incepand cu luna septembrie”, dupa ce Guvernul si-a asumat raspunderea pe pachetul fiscal si…