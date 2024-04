Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…

- ”Operationalizam azi si cea mai mare investitie pentru tranzitia energetica. Vorbim despre 3 miliarde de euro, suma finantata din fonduri europene”, a anuntat premierul in sedinta Executivului. Marcel Ciolacu a precizat ca este vorba despre o schema de ajutor de stat pentru cresterea productiei de energie…

- ”Aprobam azi indicatorii unor noi investitii majore in infrastructura rutiera. Este vorba despre autostrada Craiova-Filiasi si Drumul Expres Filiasi-Targu Jiu. Sunt convins ca putem trece cat mai repede la proiectare si constructie, sunt 51,5 kilometri de autostrada si 59 de kilometri de drum expres.…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, a fost prezent pe inca un șantier deschis in țara de Ministerul Transporturilor, cel al autostrazii A0 Sud, Lotul 1 Glina – Vidra. Premierul a fost insoțit și de ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu și de șeful CNAIR, Cristian Pistol. ”E un moment de mandrie…

- ”Aprobam o investitie majora in domeniul sanitar, construim un ansamblu medical nou in care sa functioneze Institutul Clinic Fundeni, cea mai mare institutie spitaliceasca din Romania”, a anuntat premierul in sedinta Executivului. ”Nu mai putem continua in cladiri vechi de 60 de ani. Vom ridica un complex…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…

- ”Adopam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu acestia. Dupa sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectati grav de razboiul din Ucraina, venim cu o schema similara pentru crescatorii de animale. Acordam 100 de euro per animal pentru…

- ”Adopam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu acestia. Dupa sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectati grav de razboiul din Ucraina, venim cu o schema similara pentru crescatorii de animale. Acordam 100 de euro per animal pentru…