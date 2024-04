Mihai Constantin: Guvernul a aprobat proiecte de investiţii în infrastructura de transport şi mediu în valoare totală de 260 milioane lei „Un pachet de acte normative a fost aprobat astazi de catre Executiv pentru inceperea sau continuarea investitiilor in infrastructura de transport si de mediu. Valoarea proiectelor in investitii aprobate astazi este in suma totala de 260 milioane lei si acopera mai multe regiuni ale tarii in proiecte gestionate de Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Transporturilor. Cele mai substantiale doua proiecte se refera la imbunatatirea infrastructurii hidrotehnice pe raurile Vaslui si Mures finantate din imprumuturi obtinute prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Aceste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

