CFR Infrastructura anunța ca, pana in septembrie, se vor desfașura lucrari de tip Quick Wins pentru creșterea vitezei trenurilor la 120 km/h pe 27 de km de pe magistrala 600, in zona Barlad - Vaslui. Trenurile de pasageri vor circula pe un singur fir in timpul lucrarilor și se vor inregistra intarzieri.