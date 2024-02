(AUDIO) Încep lucrările la construcția Spitalului nr. 2 din Vaslui Astazi incep lucrarile la construcția Spitalului nr. 2 din Vaslui. Este cea mai mare investiție din domeniul sanatații din regiune, care se ridica la peste 385 milioane de lei, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Corpul nou de cladire care se va construi va include, printer altele, secțiile de boli infecțioase, psihiatrie, un centru de sanatate mintala și o secție de boli cronice. In total, spitalul va avea 250 de paturi, din care 100 vor fi noi. Președintele Consiliului Județean, Ciprian Trifan: Poate ca atunci cand vom finaliza, și sper eu ca sa ne ținem de lucru,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

