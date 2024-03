Stiri pe aceeasi tema

- Prima „cartița”, cum sunt numite uriașele utilaje care sapa in sol și in stanca, a fost pornita demonstrativ, cu ocazia inaugurarii șantierului. Este vorba de o freza cu 225 de utilaje de taiere ce vor fi inlocuite pe parcurs, dupa ce se uzeaza. Primul tunel ar trebui terminat in octombrie 2025 și…

- Viitoarea magistrala feroviara Brașov – Sighișoara incepe sa prinda contur odata cu demararea de catre Aktor Romania, membra a grupului Intrakat, a celor mai dificile lucrari de pe traseul acesteia: forajul tunelurilor pe tronsonul Apața – Cața, care va fi realizat cu ajutorul a patru TBM-uri (utilaje…

- Va fi avea primul stadion din Romania cu consum de energie zero la meciuri, totul grație unor panouri fotovoltaice și pompe de caldura de ultima generație. Viitorul stadion „Nicolae Dobrin“ va putea gazdui inclusiv meciuri de Liga Campionilor sau Europa League.

- Avize tehnice de racordare (ATR) pentru proiecte noi de construire de unitați de producție de energie regenerabila eoliana și solara cu putere instalata insumata de peste 1.000 MW (1.082 MW) au fost emise luna trecuta, in Romania, din care grosul (aproape 917 MW) in fotovoltaic și 165 MW in sectorul…

- CFR Infrastructura a postat imagini noi de pe subsecțiunile 1 și 3 din linia de cale ferata Brașov – Sighișoara. Lucrarile de modernizare a celor 84 de kilometri sunt realizate in proporție de aproape 20% și au ca termen de finalizare aprilie 2024. Lucrarile au ca termen de finalizare aprilie 2024,…

- Incep lucrarile la drumul expres care leaga nordul Europei de sudul Europei, in Romania. Este una dintre cele mai importante legaturi rutiere. Iata ce a transmis mnistrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, despre aceste lucrari!

- Una dintre cele mai importante legaturi rutiere din Europa va fi construita in Romania. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca vor incepe lucrarile la drumul expres Arad-Oradea, care va lega nordul Europei de sudul Europei, cu trecere prin Romania. In restul țarilor exista deja autostrazi,…

- Lucrarile de construcție a drumului M3 Chișinau-Comrat-Giurgiulești - frontiera cu Romania (ocolirea orașuilui Vulcanești) sint in toi, informeaza Administrația de Stat a Drumurilor (ASD). In prezent, pe șantier sint efectuate de catre antreprenor lucrari de excavare a solului vegetal și de construcție…