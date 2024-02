Primaria a emis doua autorizatii de construire: Incep lucrarile de reabilitare energetica a Liceul Tehnologic Tomis“ din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile s a tot vehiculat in spatiul public faptul ca Primaria Constanta a pierdut fonduri europene din proiectul "Acces si mobilitate in zona centrala a municipiului Constantaldquo;. In acest comntext, reprezentantii Primariei Constanta precizeaza ca programul Operational Regional 2014 2020…

- Ion Minzina: Avem grija de simbolurile Argeșului! Incep lucrarile la Gara Regala Noi vești bune pentru infrastructura de transport din judet! Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA anunța ca investiția de reparații capitale și modernizare a cladirii Garii Regale din Curtea de Argeș incepe in pana…

- Firma care face lucrari de reconfigurare a parcului din zona Garii a fost amendata de Garda de Mediu cu 15.000 de lei pentru ca erau arbori afectati si un munte de pamant in interiorul parcului. Primaria Constanta afirma ca reabilitarea zonei era absolut necesara, iar imaginea parcului era una degradata.…

- “Garda de Mediu Constanta a amendat cu 15.000 lei firma care realizeaza lucrari de reconfigurare a parcului din zona Garii Constanta. La controlul efectuat de comisari, s-a constatat ca mai multi arbori erau vatamati, iar in interiorul parcului se afla un munte de pamant in amestec cu dale de beton”,…

- A fost semnat contractul de construire a noului penitenciar de la Berceni, din judetul Prahova, care va avea 1.000 de locuri de detentie. Anunțul a fost facut, vineri, de Ministerul Justiției. Ministra Alina Gorghiu, a precizat ca ridicarea acestui penitenciar si a celui de la Buzau reprezinta cea mai…

- Valea Iașului: In primavara incep lucrarile la gaze Sfarșitul de an vine cu o veste buna pentru locuitorii și autoritațile comunei Valea Iașului! Proiectul de dezvoltare a sistemului de distribuție gaze naturale in satele Borovinești, Barbalatești, Valea Iașului și Ungureni a fost aprobat la finanțare…

- Dupa ce au fost finalizate lucrarile din zona ICIL si Mircea de Batran, echipele de muncitori s au mutat in zona intersectiilor Dacia si Trocadero."Acum, dupa ce au inceput sa fie reabilitate jardinierele in Constanta, odata cu modernizarea marilor bulevarde, orasul isi schimba aspectul renuntand la…

- Documentul are o valabilitate de 24 de luni. Firma este fondata in anul 2020, cu sediul social pe strada Traian nr. 53 Mitica Terzi de la Mecrin Holiday SRL a obtinut autorizatia de construire pentru modernizarea si consolidarea imobilului detinut pe strada Traian nr. 53 din Constanta. Documentatia…