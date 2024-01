Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de catre jurnaliști daca Iohannis are vreo șansa sa ajunga in fruntea Consiliului European, Marcel Ciolacu a susținut ca, de fapt, „șansa reala” este a Romaniei.„Parerea mea este ca are o șansa reala Romania, nu președintele Klaus Iohannis pentru Consiliul European și chiar avem un culoar foarte…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de șef al Consiliului European care ar putea reveni Romaniei. Ciolacu ar fi precizat ca este o sansa reala, pentru ca avem un culoar bun, iar Iohannis ar putea prelua aceasta pozitie in luna mai.

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European care ar putea reveni Romaniei, seful Executivului precizand ca este o sansa reala, pentru ca avem un culoar bun, iar Iohannis ar putea prelua aceasta pozitie in luna mai, informeaza…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca de vineri incepe plata pensiilor majorate cu 13,8%. „Chiar daca avem in fata un an electoral deosebit de important, mi-as dori sa nu promitem nimic din ceea ce nu putem sa indeplinim. Trebuie sa continuam sa punem Romania si…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, luni dimineața, dupa ședința PSD, despre anunțul facut de ministrul de Interne austriac cu privire la aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Ciolacu susține ca solicitarile Austriei nu sunt exagerate”și ca Romania trebuie sa iși intareasca frontierele, dand exemplu…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Externe o discuție cu președintele Klaus Iohannis, pentru rechemarea in țara a ambasadorului din Statele Unite, Andrei Muraru. Muraru, fost consilier al lui Iohannis, a declarat, in timpul vizitei lui Ciolacu in SUA, ca a fost exclus de la intalnirile…

- 1.400 de camine de batrani din cele 1.700 verificate au probleme șli nereguli grave, a constatat Corpul de Control al Ministerului Muncii. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca Romania este pe primul loc la numarul persoanelor cu handicap inregistrate, 800.000. Ministrul Muncii a anunțat ca…

- Romania a adus din Israel 3.000 de cetateni ucraineni, majoritatea, femei și copii, tranzitand tara noastra. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit duminica seara, la Prima News, despre ajutorul dat de Romania cetatenilor ucraineni refugiati din Israel. El a spus ca a fost o rugaminte a Comisiei si a forurilor…